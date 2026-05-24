２３日、瀋陽市の鉄西体育場で開幕戦に臨む瀋陽チームと鶏西チーム（黒竜江省）の選手ら。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）【新華社瀋陽5月24日】中国の遼寧省瀋陽、吉林省長春、黒竜江省ハルビン、内モンゴル自治区フフホト各市で23日、第1回の東北地区都市サッカーリーグが同時に開幕した。国内では「東北超」と呼ばれている。２３日、瀋陽市の鉄西体育場で行われた開幕式で、キックオフセレモニーに臨むミルティノビッチ元中国代表