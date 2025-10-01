【心臓外科医が専門的に解説】大動脈弁形成術～ROSS手術も視野に入れて～と題した動画で、川崎幸病院・川崎心臓病センター長・心臓外科科長の高梨秀一郎医師が解説。 主に大動脈弁閉鎖不全症の適切な診断と治療、術式について、これまでの経験と実績を踏まえた見解を示した。 高梨医師は「大動脈弁閉鎖不全症は専門の循環器内科医でも、なかなか正確な診断がつきにくい部分がある」と解説。その理由として、