僕はユウ、中2です。僕の身近な場所で今、「いじめ」が起こっています。学校での話ではありません。家の中でです。お母さんは子どものころいじめにあった経験があるそうです。それを知りつつお父さんは、気に食わないことがあるたび「だからいじめられるんだ」とお母さんを責めるのです。お母さんはそのたび泣きそうになっていて、僕も妹のニイナもすごく嫌な気持ちになります……。何とかしたいと思った僕は、信頼している学校の