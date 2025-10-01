シーズン最終戦でPO進出決定…ドジャースと激突【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）レッズのエリー・デラクルーズ内野手が30日（日本時間10月1日）、敵地で行われるドジャースとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦前に会見を行った。「俺たちには彼ら（ドジャース）をぶっ倒すメンタリティがある。とても興奮している」と鼻息荒く語った。レッズは9月28日（同29日）のレギュラーシーズン最終戦の結果