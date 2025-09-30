Photo: ギズモード・ジャパン 幕張メッセで開催されていた東京ゲームショウ2025。年に一度のゲームの祭典ということで、いろんな企業・団体がブースを展開していますが、今年はとにかくその派手さが目立っていました。というわけでこの記事では見ているだけで楽しかったブースをいくつか紹介していきます。 Photo: ギズモード・ジャパン