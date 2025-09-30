ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 万博の大屋根リングで「皇居より広い」悠仁さまの発言に大反響 大阪・関西万博(2025年) 悠仁さま 皇室の話題 時事ニュース 週刊女性PRIME 万博の大屋根リングで「皇居より広い」悠仁さまの発言に大反響 2025年9月30日 12時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 悠仁さまが24日、25日に万博を視察された件について週刊女性PRIMEが報じた 大屋根リングで説明を受けた際には「皇居より広いですね」とコメント SNSでは「ロイヤルすぎる！」などと、「皇室ジョーク」として反響を呼んだ 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 万博の大屋根リングで「皇居より広い」悠仁さまの発言に大反響 記事時間 09/28 10:50 大阪・関西万博の来場者数が2200万人突破 愛知万博超え確実に 記事時間 09/24 21:31 ひろゆき氏、大阪・関西万博の「死に券」問題に打開策提案 おすすめ記事 【母・森昌子の“育児方法”に疑問視】マイファスHiroが「家庭料理に飢えていた」発言…語られてきた「兄弟でも敬語」「1歳児を正座」のスパルタ教育 2025年9月30日 6時0分 「貯金はないしどうすれば…」林家ペー語った自宅火災後の苦境…パー子とは「別々に生活でパーマもかけられない」 2025年9月30日 11時0分 同僚に排泄物を食べさせたうえ陰部を感電させて...大阪で起きた「鬼畜リンチ事件」のエグすぎる全貌 2025年9月29日 8時0分 《人気番組「激レアさん」打ち切りの真相》後釜MCは堂本光一＆加藤シゲアキ…大抜擢の裏で“旧ジャニーズ関与”の巨額プロジェクトが動いていた 2025年9月30日 7時0分 なぜ？「産休中の過ごし方」に罪悪感…私が絶句した“職場のLINE”【ママリ】 2025年9月28日 11時0分