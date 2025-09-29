鹿児島読売テレビKYT鹿児島読売テレビ

10月から値上げの波が止まらない 食品以外でも広がる値上げラッシュ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 10月から値上げされる食品やサービスについて、週刊女性PRIMEが伝えている
  • 帝国データバンクによると、食品値上げは半年ぶりに3000品目を超える見通し
  • 大手飲料メーカー各社は最大25%、コストが高騰するパックご飯や切り餅も
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 排泄物食べさせ感電か 事件全貌
  2. 2. 有村架純に違和感「顔が大きい」
  3. 3. 10年以上レス 突然甘えてきた夫
  4. 4. 中3女子自死 プリントで被害訴え
  5. 5. 「SIAM SHADE」ギタリストが提訴
  6. 6. 神田うの 100万の指輪が100円に
  7. 7. 日本の電車内で暴力 外国人謝罪
  8. 8. 写真詐欺? Xでガスト商品に指摘
  9. 9. バス事故 死亡した運転手は代理
  10. 10. 国分の違反「到底看過し得ない」
  1. 11. ヒカル浮気宣言 妻が意味深本音
  2. 12. 映画「宝島」上映数激減で爆死か
  3. 13. 横山裕 弟の受験費用を全額負担
  4. 14. 「ばけばけ」OP映像に苦言続出
  5. 15. 「維持限界」固定電話の銅回線 廃止へ 　電話線100年超の歴史に幕　黒電話はどうなる？
  6. 16. 中島裕翔「失礼すぎ」ファン激怒
  7. 17. 自販機ペットボトル 200円時代に
  8. 18. ラブホ密会 前橋市長の謝罪全文
  9. 19. 前橋市長「秘密がある」匂わせか
  10. 20. 渡部建「人を一生注意できない」
  1. 1. 中3女子自死 プリントで被害訴え
  2. 2. 日本の電車内で暴力 外国人謝罪
  3. 3. 写真詐欺? Xでガスト商品に指摘
  4. 4. バス事故 死亡した運転手は代理
  5. 5. 「維持限界」固定電話の銅回線 廃止へ 　電話線100年超の歴史に幕　黒電話はどうなる？
  6. 6. 自販機ペットボトル 200円時代に
  7. 7. ラブホ密会 前橋市長の謝罪全文
  8. 8. 元町議が虚偽の告発 町長が声明
  9. 9. 恋人の娘にわいせつ&監禁か 逮捕
  10. 10. ステマ なぜ議員から批判少ない?
  1. 11. スロット専門店が閉店 会社破産
  2. 12. 「フードコートはオワコン」か
  3. 13. 小泉氏陣営ステマ「気持ち悪い」
  4. 14. 前橋市長に恋心? 元支援者の本音
  5. 15. 会社の金で10億円の家購入? 批判
  6. 16. 田久保市長 記者との質疑が白熱
  7. 17. 通過中の列車にはねられ2人死亡
  8. 18. 市長ラブホ騒動 辞任しないワケ
  9. 19. 総裁選 街頭アンケでもステマか
  10. 20. 駆け込み万博の「死に券問題」
  1. 1. 排泄物食べさせ感電か 事件全貌
  2. 2. 10年以上レス 突然甘えてきた夫
  3. 3. 前橋市長「秘密がある」匂わせか
  4. 4. タカラトミー社長の手紙に感動
  5. 5. 六本木キャバクラ 5億の所得隠し
  6. 6. 玄関で死亡の女優 全裸で仰向け
  7. 7. 林氏 石破・岸田氏の起用に含み
  8. 8. 虚偽の性被害を告発 有罪判決に
  9. 9. 新車購入→あおり運転の標的に
  10. 10. AIポルノ対策、26年度検討　子ども被害、政府工程表
  1. 11. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  2. 12. 小泉氏 番組でのスマホ操作物議
  3. 13. 餃子食べ尽くしもう無理 妻怒り
  4. 14. 市営住宅にLEXUS…問題ないのか
  5. 15. 人気ラーメン店 トラブルの経緯
  6. 16. 独身女性語る 地方移住のリアル
  7. 17. 「妻と倍の差」76歳男性の年金額
  8. 18. 維新との連立、十分あり得ると自民小泉氏
  9. 19. 一転し斎藤知事擁護に厳しい声
  10. 20. 犯行後に1時間かけて愛の告白か
  1. 1. 中国の犯罪組織11人に死刑判決
  2. 2. 中国の超重力遠心計算施設が稼働
  3. 3. 永住権を廃止? 日本人にも影響か
  4. 4. 別格だよ! 日本の家庭料理を絶賛
  5. 5. 強国が「ありえない選択」する訳
  6. 6. 中国の最も美しい高速鉄道が誕生
  7. 7. 光が死んだ 第2期制作に歓喜の声
  8. 8. 韓国 サービスエリアで酒盛り
  9. 9. 中国 科学調査隊が100人乗り帰国
  10. 10. 米大統領 イスラエルと会談へ
  1. 11. 中国最大容量の発電所 送電成功
  2. 12. 中国海軍「西寧」に着ぐるみ登場
  3. 13. 「BLACKPINK」全米トップ100に
  4. 14. 中国 なぜ自国の制服は醜いのか
  5. 15. 中国の大型連休 23億人が移動へ
  6. 16. WWWを無料で提供した理由 英
  7. 17. 北京と広州に寝台列車がある
  8. 18. 日産「リーフ」が3代目へ進化
  9. 19. 全裸で自転車に乗って集団で駆け抜ける人々「World Naked Bike Ride 2013」写真集
  10. 20. 三星堆の遺跡で「新たな謎」も
  1. 1. 「残クレ」利用 夫婦の経済事情
  2. 2. 23区の一人暮らし「家賃15万円」
  3. 3. ローソン 過疎地へ出店する理由
  4. 4. アサヒ サイバー攻撃で出荷停止
  5. 5. 4桁ない 美容室オーナーの収入額
  6. 6. 税務署から課税される「贈与」
  7. 7. ベトナムで分離手術 兄は消えた
  8. 8. 放置するだけで資産が拡大する謎
  9. 9. 米大統領 外国映画に100%の関税
  10. 10. 薬局でスマホ保険証導入へ 批判
  1. 11. 固定電話 35年度で終了の工程表
  2. 12. 米政府機関閉鎖懸念 ドルを圧迫
  3. 13. 銅回線の固定電話 料金値上げへ
  4. 14. タンス預金をまとめて銀行へ
  5. 15. 「扶養内」と「外」メリットは
  6. 16. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
  7. 17. 「年収の壁」話題でバレる理由
  8. 18. 英財務省の「声」は限定的だった
  9. 19. 鬼滅は例外 アニメ作画崩壊の謎
  10. 20. ダイハツ「コペン」生産終了へ　26年8月末
  1. 1. トイレの水しぶき 米の研究結果
  2. 2. Google 2026年に「PCのOS」発表
  3. 3. 高級なサブディスプレイに感動
  4. 4. AIによる質の悪いコンテンツ
  5. 5. H-1Bビザに手数料 邦人にも影響?
  6. 6. P付与禁止後も ふるさと納税は?
  7. 7. 走行1000km ママチャリの魅力
  8. 8. ノートPCに大容量バッテリー搭載
  9. 9. 寝袋歴10年のメーカーが作った、ウッドランド迷彩の寝袋・エアーピローセット
  10. 10. 過去最高を更新、Amazonサイバーマンデーで一番売れたのはあのゲーム機
  1. 11. AnkerのACアダプターをバラバラに分解、玉石混交のACアダプターでも「良品」はこうなっている
  2. 12. 東京ドームホテル「レトログルメフェア」は9月30日まで！　世代を超えて愛される懐かしのメニューをチェック
  3. 13. iPad mini 4とiPad Air 2が32GBモデルなら一括0円に！NTTドコモが全モデルを新規・機種変更・MNPの全オーダーで端末購入サポート追加で期間限定大幅割引中
  4. 14. 限定クーポン配布中！Belkinの充電器やケーブルなどが最大43％OFFに【ライブドアショッピング】
  5. 15. iPadOS 26で新バージョン登場
  6. 16. 新型iPhone用の最新アイテム
  7. 17. コジマ 優勝記念セールを開催
  8. 18. 『タッカーとデイル』の韓国リメイク『ハンサム・ガイズ』監督　主人公二人のキャラクターは「日本の漫画がインスピレーション」［ホラー通信］
  9. 19. ついに“荷デジ化”の時代！　ビジネスマンの憧れ「手ぶら通勤」が現実に
  10. 20. 【CP＋2015レポート】ソニー、オリンパス他
  1. 1. 大谷は最高の状態も 厳しい評価
  2. 2. 世陸女子選手が虜になった日本食
  3. 3. 三浦監督が電撃辞任 理由を推察
  4. 4. 村上宗隆 ヤ軍か西海岸を希望か
  5. 5. 1139億円男が意外すぎる大谷超え
  6. 6. マリノス売却巡り横浜市長が言及
  7. 7. バウアー激怒 YouTube突然バンに
  8. 8. 妻へ液体入りカップ投げられ物議
  9. 9. 大谷の「順位」意味はないのかも
  10. 10. 大谷は「厳しくなった」落胆の声
  1. 11. 森保Jの厳しい現実 欧州組の低迷
  2. 12. 韓国のイチロー失態 恥ずかしい
  3. 13. マッドクールが引退 種牡馬入り
  4. 14. 【一覧】第1次戦力外通告始まる　初日は3球団計11選手に通達　ドラ1入団3選手含むヤクルト大量9選手
  5. 15. そば店の美人女将 過剰すぎる愛
  6. 16. ベルナルド・シウバの後釜？　シティはPSGのジョアン・ネヴェス狙う
  7. 17. 大谷翔平 最終戦で自己最多55号
  8. 18. 横綱・豊昇龍の対応に周囲が凍る
  9. 19. スタメン落ち 大谷翔平の決断
  10. 20. 田中&坂本 2人に暗雲立ち込める?
  1. 1. 有村架純に違和感「顔が大きい」
  2. 2. 「SIAM SHADE」ギタリストが提訴
  3. 3. 神田うの 100万の指輪が100円に
  4. 4. 国分の違反「到底看過し得ない」
  5. 5. ヒカル浮気宣言 妻が意味深本音
  6. 6. 映画「宝島」上映数激減で爆死か
  7. 7. 横山裕 弟の受験費用を全額負担
  8. 8. 「ばけばけ」OP映像に苦言続出
  9. 9. 中島裕翔「失礼すぎ」ファン激怒
  10. 10. 渡部建「人を一生注意できない」
  1. 11. 映画チェンソーマン 奇跡の一枚
  2. 12. 「寂しい」番組最終回に惜しむ声
  3. 13. のっちの大学中退 地上波で解禁
  4. 14. 妻夫木聡の副業 令和の不動産王?
  5. 15. 終わり告げる…芦田愛菜に転機か
  6. 16. 堂本剛 独立決断は身体も関係
  7. 17. 国宝ヒット 手放しで喜べないか
  8. 18. 「鬼滅」無限城編 第二期が決定
  9. 19. ナイトスクープ 2人の新探偵就任
  10. 20. 55歳女性芸人 隠された壮絶人生
  1. 1. これ本当にシャトレか 衝撃新作
  2. 2. 「土師」はなんて読む？文字から読み方の想像がつかない！？
  3. 3. 「洋服の青山」から新コンセプト
  4. 4. Amazonで購入するビジネスバッグ
  5. 5. ココイチに数量限定のカレー登場
  6. 6. 日常着だからこそ特別にデニム
  7. 7. シルバニア 赤ちゃん家具を先行
  8. 8. ドルガバ 最新フレグランス登場
  9. 9. 出産の不安煽る夫にイラッ 女性
  10. 10. Netflixヒロイン役 宮粼優の素顔
  1. 11. 学校サボる子 親がとるべき対応
  2. 12. 言われたことあるはず。男性が本気で惚れた女性に言う「セリフ」
  3. 13. 高齢のクレーマー「特急を停車させろ」「新車両を毎年入れろ」…ベテラン駅員がカスハラ客に渡した紙の中身【作者に聞く】
  4. 14. 田中みな実 バッグ&ポーチの中身
  5. 15. 男性ウケ抜群の『三つ編み＋ハーフアップ』初心者でも簡単なプロセス公開
  6. 16. 【星座占い】実はモテ女かも?!「男ウケする女性」TOP４
  7. 17. 薄毛コンプの彼 髪洗わず布団に
  8. 18. キルフェボン 名古屋に再出店
  9. 19. ふしぎの国のアリスモチーフ商品
  10. 20. 毎日のヘアケアがもっと楽しくなる！美容モチベをあげる「シャンプー複数持ち」