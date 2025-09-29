在モルディブ日本国大使館は、モルディブ当局がパスポートが損傷していたことを理由として入国を拒否する事案が発生しているとして、注意を促している。これまで、プラスチックページ（ICページ）がほんの少し欠けていたことや、ページが破れたためテープで補修していたことを理由として入国を拒否された事案があるという。いずれも他国では入国を認められていたといい、当局の判断によって出発国や日本に戻されることになるとして