「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。9月25日（木）の放送は、「男を骨抜きにした衝撃のテクニシャンSP」をお届け！【動画】「女だらけの水泳大会」“ポロリ＆自由恋愛"の実態を大暴露！「ギルガメ」裏側も！＆AV界のメジャーリーガー！1991年に放送開始したテレ東のお色気番組「ギルガメシュないと」は、セクシー女優やグラドルらによる、今では放送できないエッチな企画が大人から思春期の男