幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（28）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したと報じられ謝罪した群馬・前橋市の小川晶市長（42）に便乗した。いけちゃんはサブアカウウントを更新し「話題の前橋市の市長、もしかしてだけど...ちょっと私に顔似てる？？？？」とフォロワーに投げかけた。コメ