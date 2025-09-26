YouTube動画『【経営者失格】その働き方、労基法違反です。ヤバい職場はこんな事も出来ていません』で、社労士のたかこ先生が登場。経営者であれば絶対に知っておくべき労働基準法の“基本の基本”について熱く語りました。「この労働基準法を知らない経営者は失格です」とバッサリ断言し、今なお知らない企業が多い現実に警鐘を鳴らしました。 たかこ先生は「経営者になるには資格も試験もなく、従業員を雇用する上で最低限や