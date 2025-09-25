山形県鶴岡市は6市町村が合併して新しい市制が始まってから、来月で20周年を迎えます。市内では24日、記念式典が行われました。鶴岡市民憲章「『出羽の山なみと日本海に抱かれ、歴史と文化を築いてきた、いのち輝くまち鶴岡。わたくしたちは、このふるさとを愛し、力を合わせて、希望に満ちた未来をひらきます』」鶴岡市は20年前の2005年10月1日に当時の鶴岡市と藤島町、羽黒町、櫛引町、温海町、それに朝日村の6市町村が合併し、