³«È¯´ü´Ö¤ï¤º¤«2Ç¯¡£¿··¿¤ËÃí¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÖËÜÊª¤Î»°É©¤é¤·¤µ¡×¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤ÏNMKV¡ÊÆü»º¤È»°É©¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ë¤¬´ë²è¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢Æü»º¤¬Àß·×¡¦³«È¯¡¢»°É©¤¬À¸»º¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áö¤êÌ£ÉÕ¤±¤Ï»°É©ÆÈ¼«¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Î¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ø·¸¤Ï2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»î¾èµ­¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª »°É© ¿··¿¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å