「福建」の飛行甲板に並ぶ「Ｊ１５Ｔ」（手前左）、「Ｊ３５」（同右）、「ＫＪ６００」。（資料写真、北京＝新華社配信／李唐）【新華社北京9月22日】中国の空母「福建」でこのほど、艦載機の「殲（せん）−15T（J15T）」「殲−35（J35）」「空警−600（KJ600）」の3機種が電磁式カタパルト（射出機）による射出訓練と着艦訓練に成功した。海軍の関連部門が明らかにした。3機種は北京市で3日に開かれた中国人民抗日戦争・世