愛知県知立市で29日、女子高校生を軽自動車でひき逃げしたとして30歳の男が逮捕されました。女子高校生はその後死亡しました。警察によりますと、大府市の会社員・竹内勇人容疑者(30)は、29日午前8時40分ごろ、知立市谷田町本林で自転車で登校中の高校1年・長谷川海音さん(15)を軽自動車でひき逃げした疑いが持たれています。長谷川さんはヘルメットは被っていたものの、意識がない状態で病院に運ばれ、およそ5時間後に死亡