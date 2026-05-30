◆米大リーグドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点リードの３回１死走者なしで迎えた第２打席に、２試合連続となる１０号を放った。６年連続の２ケタ本塁打を達成。松井秀喜、イチローに次いで日本人史上３人目となる通算７００打点に到達した。リーグト