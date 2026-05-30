その勢いは留まることを知らない。世界的な移籍情報サイト『Transfermarkt』が、ブンデスリーガに所属する一部選手の市場価値を改定。マインツ２年目もフル稼働し、圧倒的な存在感を示した佐野海舟は、2500万ユーロ（約46億円）から4000万ユーロ（約74億円）へ大幅アップした。3000万ユーロの久保建英を大きく上回り、日本人選手１位、そしてアジア人トップに立った。歴代日本人選手の中では、久保の6000万ユーロ、三笘薫の5