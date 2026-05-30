ドラマ「スクール☆ウォーズ泣き虫先生の７年戦争」に主演した俳優・山下真司が３０日、同作のモデルになった京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部元監督の山口良治さんが２９日に８３歳で亡くなったことを受け、追悼コメントを発表した。山下は、所属事務所を通じて「人一倍熱い涙を流された山口先生。愛と感動に満ちた素晴らしい人生でしたね。あなたがいなければ当然『スクール☆ウォーズ』もこの世に生まれる事は