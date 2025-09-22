元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）が22日までに公式X（旧ツイッター）を更新。首相の報酬をめぐり、私見を展開した。三崎氏は「首相報酬4000万円は低いと発言した総理候補がいるけど、国をここまで低迷させておいて、4000万円もの報酬が出ていること自体がおかしい」とポスト。また「そんな感覚の人に日本を任せて復活する未来は全く見えないし、日本を任せられるわけがない」と私見をつづっていた。