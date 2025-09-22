BANDAI SPIRITS ロト•イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、「一番くじ 東海オンエア 3回もやらせてもらっちゃっていいんすか!?」(850円)を9月26日より順次発売する。本商品は、動画クリエイター「東海オンエア」の一番くじ第3弾。フィギュア、ランドリーポーチ、グラスコレクション、タオルコレクション、ステッカーセット、ラバーチャーム、ソフビセットをラインナップした。A賞からF賞