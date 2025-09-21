この作品は、もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんのフォロワーさんの母と息子の親子関係の悩みを描いた実体験です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『僕とママの3mの距離』第25話をごらんください。 初めての休日デートの日、太郎はスーツだったので彼女から笑われてしまいました。実は母に、休日出勤だと嘘をついて家を出ていた太郎。しかし彼女にはそんなことは言えません。