もはやホラー！ウソをついて彼女とホテルへ…外で待っていたのは｜僕とママの3mの距離【ママリ】

この作品は、もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんのフォロワーさんの母と息子の親子関係の悩みを描いた実体験です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『僕とママの3mの距離』第25話をごらんください。

初めての休日デートの日、太郎はスーツだったので彼女から笑われてしまいました。実は母に、休日出勤だと嘘をついて家を出ていた太郎。しかし彼女にはそんなことは言えません。デートを楽しんで、そろそろ帰宅しようとすると…。

休日デートを楽しんだ二人が帰宅しようとすると、なんと目の前に母が…。どうやら息子たちのデートをずっと尾行していたようですね。休日出勤と嘘をついて家を出た息子は、会社へ行かずデートを楽しんでいたのですが…。



母はどんな気持ちで息子たちを見ていたのでしょうか？怖すぎるシーンです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）