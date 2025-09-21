Photo:aica こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。いままで数多くのバッグを試してきたけれど、カバンの中をガサゴソ……やっぱりスマホを探してしまう日々。もっとスマホをスムーズに取り出せるバッグがあれば、日常や旅行がもっと快適になるはず。そんなプチイライラを解消してくれたのが、今回試した「スマートバッグ」。コンパクトで薄型ながら