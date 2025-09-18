【ニューヨーク＝小林泰裕】米半導体大手エヌビディアは１８日、同業の米インテルに５０億ドル（約７４００億円）を出資すると発表した。半導体の共同開発などに取り組む。ＡＩ（人工知能）半導体を巡って競合関係にあった両社による異例の提携で、経営不振が続くインテルを救済する狙いがあるとみられる。発表によれば、エヌビディアがインテルの普通株を１株２３・２８ドルで購入する。インテル株の１７日の終値（２４・９０