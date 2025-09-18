小畑健が表紙を描いた『季刊エス』91号が2025年9月18日（木）にパイインターナショナルより発売された。 【画像】漫画家・小畑健の書き下ろしたイラストのメイキングやロングインタビューも 今号の表紙と巻頭特集には、今年で活動40周年を迎える漫画家・小畑健が登場。描き下ろし表紙イラストとともに、12,000字にわたるロングインタビューが掲載され、制作の舞台裏や創作に対する思いを語る貴重な内容と