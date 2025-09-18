小畑健が表紙を描いた『季刊エス』91号が2025年9月18日（木）にパイインターナショナルより発売された。

【画像】漫画家・小畑健の書き下ろしたイラストのメイキングやロングインタビューも

今号の表紙と巻頭特集には、今年で活動40周年を迎える漫画家・小畑健が登場。描き下ろし表紙イラストとともに、12,000字にわたるロングインタビューが掲載され、制作の舞台裏や創作に対する思いを語る貴重な内容となっている。

誌面ではそのほか、漫画『君と宇宙を歩くために』の泥ノ田犬彦や『恋せよまやかし天使ども』の卯月ココ、サンエックス「センチメンタルサーカス」の市川晴子らクリエイターを取材。さらに、アニメ『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の今石洋之・若林広海・コヤマシゲト・坂本勝による座談や、アニメ『ダンダダン』第2期エンディング映像制作陣へのインタビューなど、多彩なコンテンツが収録されている。

また、「季刊エス・スモールエス公式BOOTH」では有償特典付きセットも販売される。内容は、本誌に加えて表紙描き下ろしイラストを使用した複製サイン入りアクリルスタンド、さらに表紙イラストラフ集（デジタルデータ）。特典アクリルスタンドは金箔をあしらった仕様で、コレクション性の高いアイテムとなっている。

創刊以来、イラストレーションとマンガの最前線を伝えてきた「季刊エス」。今号は、代表作『ヒカルの碁』『DEATH NOTE』『バクマン。』などで知られる小畑健の節目を飾る豪華企画となっており、ファン必携の一冊となりそうだ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）