パートナーの裏切りというのは、信じ切っていた側からすると青天の霹靂で本当に心が大きく壊れてしまうできごとにもなりかねませんよね。その後、「新しい日々を！」とすぐに前を向けるなら良いのですが、みんながみんな、そんなにすぐに前向きにはなれません。この記事では夫による裏切りで心に大きな傷を負った投稿者さんが、再構築を試みるもなかなかうまく前に進めず悩んでいるという投稿を紹介します。 夫の浮