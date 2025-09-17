一度壊れた信頼、いつか元に戻りますか？再構築中の“フラッシュバック”がツラい【ママリ】
夫の浮気未遂に心が揺れる日々
【夫の浮気未遂からの再構築、、自分が病んでしまうことについて】
辛くて独り言です、、
夫は先日、趣味の野球チームの飲み会で使ったスナックの女の子と連絡先を交換し、その女の子と共通の趣味であるゲームを通話しながら1週間の間に数回していました。
その後LINEで女の子に「割り切った関係であそぼう」と体の関係を誘っており女の子には断られ、2ヶ月先の同伴の約束をしてLINEを終了していました。
そのLINEを発見し、私は義両親の前で暴露し離婚するか条件飲んで一度だけやり直すかと迫りました。
条件はゲーム初期化後リサイクルショップに売る、会社の新年会など私が許可した飲み会以外禁止、お小遣い減額、離婚届にサイン等です。
夫はそれでやり直してくれるならと全て行動に移してくれました。
夫の軽率な言動で深く傷ついてしまったという投稿者さん。夫婦で話し合った結果、夫は投稿者さんの提案を全面的に受け入れ、2人は再構築をすることにしたようです。
それから2週間程経ち徐々に前のように仲良く過ごすようになってきましたが私がふいにフラバして信用したいのにできない、どうすればいいのかと病んでしまいました。
すると夫は「本当にごめん、俺が何いっても信じて貰えないだろうけどもものことが大好きだし息子とも離れたくないからもうあんなことする気はないよ。そんなに不安ならLINEの友達で女性は全部ブロック削除する」と言って100人程のブロックを私の前でし始めました。
私は「私だって男友達いるし別にそこまでしなくていいよ」と言いましたが「これぐらいしか今できることが思いつかない」と言って削除していました。
デキ婚だったけど私のこと大好きだしアイコス頑張って辞めてくれたしなんと言っても妊娠発覚した時夫が産んでほしいと言ったのが決め手で結婚と出産を決めました。
それだけにスナックの子とのやり取りはとてつもなくショックでしたが夫は「信じてもらえないかもしれないけど本当に行動に移すつもりはなかった。浅はかだった。傷つけてごめん。」と言います。
今までもそうでしたが、夫は仕事からまっすぐ帰ってくるし休日はほとんど私と息子と過ごしています。
正直今の生活で浮気する余地なんて無いですし、出会い系アプリなども入れている履歴もないです。
それでも野球行くかもと言われただけでLINEを思い出し泣いてしまう私を見て「気使えなくてごめん。もう今年は行かないよ。」と趣味の野球をしばらく行かないことにしてしまいました。
何とか日々の生活は元のように過ごせるようになってきた投稿者さんでしたが、時おりフラッシュバックする夫の裏切り言動にまだ気持ちは不安定になるということです。ただ、そんな投稿者さんを見て夫も反省を深めてくれている姿勢を見せていますね。
夫から趣味も何もかも奪いたいわけじゃ無いけど信用できなくて辛いです。
このまま夫に制限だらけの結婚生活を送って欲しいわけじゃ無いし、私が病むたびに夫自ら制限をかけていてはいつか爆発して私が捨てられるんじゃ無いかと思います。
でも夫から行動されると少しスッキリして落ち着きます。
こんなの良く無いですよね。
夫と息子と幸せになりたくて結婚、出産を決めたのに何してるんだろう…産まれたばかりの息子に申し訳ない…
信用したいのに浮気する余地なんて無いのに何か嘘ついているんじゃ無いか、と勘繰ってしまう。
自分に自信がないからなのか、産後すぐで家に息子といる生活で余計なことばかり考えてしまうのか、働くようになれば薄れるのか、いつまでこんなに苦しいんだろうと日々モヤモヤしています。
すみません、深夜の病んだつぶやきでした。
夫の行動を全て把握した上で彼の人生をコントロールしたいと思っているわけでないという投稿者さん。しかし今のところはまだ彼が1人で行動をすることに信用ができず、つい心身が不安定になってしまうようです。
自分自身でも「ここまでしたいわけじゃない」と分かっていながら完全に吹っ切れたわけでない状況を、投稿者さんはどうすればいいのだろうと悩んでいます。
夫の言動で不安定になる気持ちにはさまざまな声が
パートナーの裏切りによって不安定になってしまう気持ちにはさまざまな声が寄せられました。
み、未遂ですか💦
モヤモヤしますね😶🌫️
いっそのこと、浮気しててくれれば、離婚できたものを、とか思っちゃうこともあるかも…いや、でも未遂でよかったか、モヤモヤモヤモヤですけ😶🌫️
余計なこと言っちゃうかもですが、私は人を信用しない人間なので、1度あったことは2度ある可能性があると頭の片隅にいれて、今後は割り切って生活しますかね🧐
でも、旦那さんと今の状態で仲良しできないな💦
今後、浮気される可能性があると思って、いつでも離婚できるよう、へそくりでお金貯めたり、対策練りそうです😥
未遂で終わったからこそ相手がもし乗り気だったらと考えると気持ち悪くなりますね。
私は完全な不倫でした。
最終的には離婚しましたが
1度失った信用は余程のことがない限り取り戻せないし縛ったり携帯を見る癖が辞められず自分自身育児にすごく影響が出てしまい親権を渡して別れました。
相手も後半は逆ギレし さらに開き直りながら複数の人と不倫を繰り返していて最後は依存してたんだなと本当に思いました。
相手を縛ってくと逆に
別方法を摂るかもしれないし本当に主さんの信用回復に務めてくれるかもしれないですし分からないですよね。
野球の時も位置情報を送って貰ったりとかちょっと案を考えても良いのかなぁって思います🥲
フラバとかは本当にしんどいですよね。。
心に大きなショックを受けるできごとがあると、「普通の日常生活」を送っていると思っても不意にそのできごとが頭の中によみがえり、本当にしんどくなりますよね。今、ここで起きていることではないと分かっていても、当時受けたショックが同じように繰り返されるのは本当にツライことです。
大きな事故や災害に遭うとそうしたフラッシュバックに悩むと言いますが、パートナーの裏切り、というものでも、信じていた側からすると事故や災害に巻き込まれたくらいの深い傷を心に負ってしまいます。
裏切ってしまった側は、自分の言動による影響がどれほど相手を傷つけたのかを本当によく考えて、たとえ別れることになっても相手の気持ちの回復を最優先に生きていってほしいものですね。
記事作成: kate_mu_23
（配信元: ママリ）