£±£¶Æü¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢ÀèÊªÃæ¿´¸Â·î£±£²·î¸Â¤ÏÂ³Íî¡£ºâÌ³¾Ê¤¬£±£·Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë£²£°Ç¯ºÄÆþ»¥¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¡£ £±£µÆü¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶ä¤¬È¯É½¤·¤¿£¹·î¤ÎÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹£¸¡¥£·¡ÊÁ°·î¤Ï¥×¥é¥¹£±£±¡¥£¹¡Ë¤Ë°­²½¤·¡¢Æ±Æü¤ÎÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬±ßºÄ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÄ·ôÀèÊª¤Ï¸áÁ°£±£°»þ£±£°Ê¬¤¹¤®¤Ë£±£³£¶±ß£·£·Á¬¤ò¤Ä¤±¤¿¤¢