2025年7月29日に発売された岡本よりたかによる『日々、発酵くらし』の農業スクール「たねのがっこう」にて出版記念講演が開催される。 【画像】都会でもマンションでもできる自給自足はたあきひろ『コップひとつからはじめる 自給自足の野菜づくり百科』 無肥料栽培を実践する人気農家が提案する「自給農」の暮らし方と、発酵保存食の知恵をまとめた新刊が、発売直後から大きな反響を呼んでいる。本書では、『買うの