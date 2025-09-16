¡Ö°ËÆ£Íö¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ï¡¢Ì¼¤Î¼ñÎ¤¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¼ø¤«¤êº§¡Ù¤ò½Ë¤¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢É×ÉØºÆÀ¸¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÃÝÆâÈþÅÚÍþ¤µ¤ó¤À¡£½÷Í¥¡¦¼ñÎ¤¤¬8·î29Æü¡¢¡ÖBE:FIRST¡×¤Î»°»³Î¿µ±¡Ê26¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¡Ë¤È¡È¼ø¤«¤êº§¡É¤òÈ¯É½¡£Êì¤Î°ËÆ£¤Ï¡Ö¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢Êì¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Éã¡¦¿åÃ«Ë­¡Ê73¡Ë¤Ï¡¢º£¸å¤â¤·»°»³¤ËÉâµ¤¤Ê¤É¤Î½÷À­¥È