朝のドル円は147円30銭台＝東京為替 朝のドル円は147円30銭台での推移。週明け日本が祝日で休場となった市場でドル円はやや上値が重い展開。もっとも147円20銭台はしっかりとなっており、動きは落ち着いている。今日、明日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）待ち。 USDJPY147.35