ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸á¸å¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÈô¹Ô¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Ë¤è¤ëÅÔÆâ¾å¶õ¤Î¼þÍ·Èô¹Ô¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅÔÆâ¼þÍ·¤Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å2025¡×¤Î³«Ëë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ·×²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·¸õÉÔÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤áÃæ»ß¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£