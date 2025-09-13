車道をふらつきながら歩いていた高齢男性を救助したとして、富山県警高岡署は県立高岡商業高校２年の表龍希さん（１７）、高岡向陵高校２年の盤若（はんにゃ）大河さん（１６）に感謝状を贈った。２人は小中学校の同級生で、仲良しコンビが機転を利かせ、一人の尊い命を救った。（佐野悠太）７月２１日午後８時頃、２人は自転車で遊び先から帰宅中、高岡市三女子（さんよし）の県道で、車道の真ん中付近をふらつきながら歩く男