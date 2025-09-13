ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、2025年10月13日まで開催中の大阪・関西万博など......。今、日本で最もアツい都市と言えば"大阪"。大阪観光のホテル選びに迷っている人におすすめなのが「ホテル阪神大阪」です。アクセスの良い立地、癒しのサービスが盛りだくさんの客室、様々な料理が味わえるバイキングと、最高の条件が揃った、まさに理想のシティホテル。実際に宿泊した記者が、気になる館内をレポートしていきます。温泉