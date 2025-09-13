天然温泉のお風呂にメニュー豊富なバイキング...大阪観光の疲れを癒やす ″最強のシティホテル″が大阪駅の1駅先にあったなんて...。《編集部レポ》

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、2025年10月13日まで開催中の大阪・関西万博など......。今、日本で最もアツい都市と言えば"大阪"。

大阪観光のホテル選びに迷っている人におすすめなのが「ホテル阪神大阪」です。

アクセスの良い立地、癒しのサービスが盛りだくさんの客室、様々な料理が味わえるバイキングと、最高の条件が揃った、まさに理想のシティホテル。

実際に宿泊した記者が、気になる館内をレポートしていきます。

ホテル阪神大阪があるのは、JR大阪環状線の福島駅から歩いてすぐの場所。駅のホームから建物が見える近さなので、夏でも冬でもすぐに駆け込めます。

福島駅は、JR大阪環状線「大阪駅」や阪神電車「大阪梅田駅」の1つ隣に位置している駅。また、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの最寄り駅（ユニバーサルシティ駅）までは電車で約10分と、アクセスも良好です。

客室は、おひとり様、カップル、友人、家族連れまで、目的に合わせて選べる全12タイプ（2万6060円〜）。

開放的な広々空間に、2台のテレビ、4名まで使えるベッドが揃った「デラックスツイン」（2名利用6万5430円〜）は、久々に集まる友人同士でちょっと贅沢な女子会、なんて使い方もアリですね。

今回はちょっとリッチに、21階以上の高層階にある「モデレートダブル」（1名利用3万6950円、2名利用3万7400円）に1人で宿泊してみました。足を一歩踏み入れるとそこは、街の賑わいを忘れさせる、エレガントでクラシカルな雰囲気。

1人でも2人でものびのび寝転がれるふかふかのキングサイズのベッドに、デスクやテーブルも付いているので、ビジネス利用にも◎。

夜にカーテンを開けると、ビル群の光がキラリと輝く美しい夜景を望めます。部屋の雰囲気も相まって、とっても優雅な気持ちに......。

目玉となるサービスはなんといっても、全客室に備わった"天然温泉が楽しめる湯船"。

シャワーヘッドの隣にあるハンドルを温泉給湯の文字に合わせると、蛇口から天然成分を含んだ温泉水が出てくるんです......！

湯の色は黄みの強い色をしていますが、刺激的なニオイを感じることもなく、ほぼ無臭。約50度とかなり高温なので、少し時間をおいてからいざ入浴です。

柔らかさのあるお湯は、入ってすぐに"さらすべ"な肌質に変化したことを実感。一日の疲れがじんわりとほぐれていきます。温泉施設に行かずに客室の中でこの体験ができてしまうとは、なんて贅沢なのでしょう......。

外に出るのが面倒な人は気軽にスパ気分が味わえて、お風呂好きの人は時間を気にせずいつでも何度でも入浴ができて、いいこと尽くしです。

ホテル宿泊の際、アメニティを楽しみにしている人もきっと多いはず。このホテルのロビーには、植物由来や古米を配合した環境に優しいアイテムが並んでいます。お茶の種類も豊富で、客室でのリラックスタイムがさらに充実しそう......！

大充実のビュッフェで最高の1日がスタート♡

客室でゆったりまったりと癒され、翌朝向かうのは、2階にあるマルシェダイニング「ネン」。お待ちかねの朝食ビュッフェ（2800円）です。

ほっこり優しい味付けの和食に程よくガッツリ感のある洋食まで、幅広い料理がズラり。

大阪の名物たこ焼きやうどん、ライブキッチンで出来立てを提供してくれるオムレツ、好きな具材を選べるお粥、新鮮なサラダバー。朝の定番の味も大阪だからこその味も楽しめる、幸せの光景が広がっています。

自分好みにカスタムできる料理も多く、見ているだけでも朝から気分が上がります。満足感がありながらも優しい味付けの料理が多いので、少しずつ色んな種類を堪能してほしい......！

ちなみに、マルシェダイニング「ネン」では、朝食はもちろんのこと、ランチやディナーもビュッフェも楽しめます。新鮮な野菜を使った和・洋・中の料理に、旬のフルーツを使った本格的なスイーツまで、心ゆくまで堪能できますよ。

9月30日までは岡山市産のシャインマスカットを使ったスイーツを、10月1日から11月30日までは熊本県産の栗とトマトを使ったこだわりの料理が食べ放題です。

観光で遊び疲れた体と心までも癒してくれたホテル阪神大阪での1泊2日。客室にいるだけでも十分に満喫できる感動のホスピタリティでした。

なんと、阪急阪神第一ホテルグループのメンバーズクラブ（入会金、年会費無料）に入会すると、宿泊料が会員特別料金に。館内のレストランでも優待特典が効くので、お得に旅を楽しみたい人は活用してみて。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな