静岡県伊東市の田久保眞紀市長は9月10日、中島弘道議長に市議会の解散を通知した。田久保市長は東洋大学を除籍されたにもかかわらず、市の広報誌が法学部卒と記載。これを百条委員会が“学歴詐称”と結論を下し、市議会は9月1日に地方自治法違反容疑で刑事告発すると共に不信任案を可決していた。＊＊＊【写真を見る】“お土産”を「俺がもらっていく」と堂々お持ち帰り高級ガニを手に満面の笑みを見せる“パワハラ疑惑”の