東京２０２５世界陸上財団は１１日、１３日に開幕する世界選手権東京大会のロード種目のスタート時間を発表。いずれも３０分繰り上げることを決めた。開幕日の１３日に行われる男女３５キロ競歩、１４日の女子マラソン、１５日の男子マラソンとも午前８時スタートが予定されていたが、いずれも午前７時３０分スタートとした。１４、１５日は最高気温３５度前後の予報が出ており「例年は暑さが和らぐはずの９月中旬にもかかわ