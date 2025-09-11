１０日に放送された日本テレビ系「ちはやふる―めぐり―」（水曜・後１０時）最終回に女優・松岡茉優が登場し、ネットが沸いた。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）松岡は永世クイーンの若宮詩暢役で、ドラマのラストに登場。「永世クイーン兼ユーチューバー」と紹介されてかるた大会の解説を務めた。若宮は映画版に登場した人気キャラクターで、千早（広瀬すず）とクイーンの座を争ったライバル。今回のドラマで