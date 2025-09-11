YSL BEAUTYから、1本で肌を整えダブルリチャージできる新化粧水「ピュアショット デュアル リチャージローション」が登場♡洗顔後の素肌にとろけるように浸透し、毛穴・くすみ・ハリ感にアプローチ。96％自然由来成分配合で敏感肌*6にも優しく、角質層のすみずみまで潤いを届け、次に使うケアに備えた整った肌へ導きます。150mL税込11,000円で9月19日全国発売。 デュアルシルキーフォー