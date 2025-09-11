１１日の東京株式市場は売り買い交錯のなか、日経平均株価は４万３０００円台後半で一進一退の地合いか。展開次第では４万４０００円台に乗せる可能性がある一方、持ち高調整の売りが顕在化すれば４万３０００円台半ばまで水準を切り下げるケースも考えられる。前日の欧州株市場は高安まちまちの展開となり、政局不安に揺れるフランスの主要株価指数であるＣＡＣ４０は小幅ながら続伸したものの、独ＤＡＸは朝方は高かった