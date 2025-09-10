ヨガタウンは、2025年9月13日(土)〜15日(月・祝)の3日間、パシフィコ横浜にて「ヨガフェスタ横浜2025」を開催します。 ヨガフェスタ横浜2025  日程：2025年9月13日(土)〜15日(月・祝)会場：パシフィコ横浜(横浜市西区みなとみらい1-1-1)アカデミーエリア／展示ホールB・一部アネックスホールショーケースエリア／展示ホール(入場無料)入場料：無料(有料クラスあり)来場予定者数：延べ25,00