中国・湖北省武漢市の米国系会員制スーパー・サムズクラブで高齢女性がドリンクバーの飲料を巨大なボトルに入れて持ち去る出来事があった。中国メディアの大皖新聞などが8日に報じた。記事によると、サムズクラブではフードコートのドリンクを注文すると当日中はおかわりが無料になるいわゆる「ドリンクバー」のサービスを行っている。現場で撮影された映像には、店員の目の前でドリンクサーバーから巨大なボトルにドリンクを注ぐ