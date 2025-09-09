８日の日本テレビ「月曜から夜ふかし」では、前回放送で欠席したＭＣ２人が事情を説明した。「腰の亜脱臼」でリタイアしたマツコ・デラックスは、申し訳なさそうな顔で登場。「腰をやっちゃいまして。駆け込んだんですよ、病院に。ブロック注射で痛み止めしてもらおうと思って。そしたら、そこの先生が『先週、村上さんがきましたよ』って。同じ先生に腰を救っていただいて」と同じＭＣのＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・村上信五と同