能美防災は火災報知器や消火設備など総合防災機器のトップメーカー。親会社はセコムで同社の発行株式数の約半分を保有している。煙監視システムなど半導体工場のほかデータセンター向け案件でも高水準の需要を獲得し、２６年３月期営業利益は前期比５％増の１６５億円予想と連続過去最高利益更新を見込んでいる。中期経営計画では２９年３月期までにＲＯＥ１０％以上、営業利益率１２％以上、配当性向５