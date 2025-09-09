ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 見取り図のリリーが今川菜緒と真剣交際 直撃に「結婚宣言」も 見取り図 芸能人の熱愛 ゴシップ エンタメ・芸能ニュース FRIDAYデジタル 見取り図のリリーが今川菜緒と真剣交際 直撃に「結婚宣言」も 2025年9月9日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 見取り図のリリーが真剣交際しているようだと、FRIDAYが伝えた お相手はセント・フォース所属のフリーアナウンサー・今川菜緒だそう 記者の直撃に対しリリーは、「いつかは結婚したいです」などと語っている 記事を読む おすすめ記事 娘（27）は元同僚の男にバラバラにされた 翌年には結婚の約束も「もうこいつは絶対許さない」その後の心境の変化【強姦殺人事件 父親の訴え③】 2025年9月5日 16時25分 『有吉の夏休み』フワちゃん離脱で目立ったみちょぱの “失礼キャラ” に批判殺到…“新メンバー” と明暗分かれた理由とは 2025年9月8日 19時9分 川口春奈、「ひとりそば」動画の“わんぱく食い”が思わぬ物議…豪快キャラの“頬張り癖”に懸念される危うさ 2025年9月8日 17時45分 「Ｍｒ．サンデー」衝撃 ポスト石破自民の期待度→視聴者アンケが壊滅数字 番組どよめく、宮根「衝撃数字！ポスト石破どうなるんですかね？」 石破解散阻止も→すぐ解散選挙やれも７割超 2025年9月8日 22時17分 女優の吉行和子さん死去 90歳 肺炎のため 「3年B組金八先生」、映画「愛の亡霊」などに出演 2025年9月9日 8時9分