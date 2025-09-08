【MLB】オリオールズ 2ー5 ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）【映像】大谷、菅野から2打席連発48号！ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でオリオールズ戦に先発出場。MLBで初対戦となったオリオールズの先発・菅野智之との対戦では2打席連発となる47号先頭打者アーチと、48号ソロホームランを放つなど、この日は2打数2安打、2本塁打、3四球で5出塁の活躍を見せた。ドジャースは連敗を5で止