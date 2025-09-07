バレーボール世界選手権・女子準決勝バレーボールの世界選手権は6日、タイ・バンコクで女子準決勝が行われ、世界ランク5位の日本は同4位トルコと対戦。1-3（25-16、17-25、18-25、25-27）で敗れ、決勝進出はならなかった。失意の選手たちが試合後に涙する光景は反響を広げ、海外ファンからもエールが贈られた。1-2と後のない第4セット、デュースとなる接戦でトルコに押し切られ、日本は敗北。直後のコート上ではセッターの関菜