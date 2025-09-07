家計は火の車で、生活を回すためにクレカの借り入れも常態化し、借金額はいつの間にか250万円。そんな“崖っぷち”な子育て世帯が黒字に転じるには、何が必要か。家計再生コンサルタントでFPの横山光昭さんは「今回は、働き方・住まい方を大胆に変更した夫婦の決断がカギだった」という――。■世帯年収1000万円近くありながら250万円の借入今回は、借金250万円のマイナス家計から、見事、月10万円近く余剰金ができる黒字家計に逆