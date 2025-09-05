Adobeは、iOS向けに無料の動画編集ツール「Premiere iPhone版」を9月末にリリースする。既にApp Storeで予約を受け付けている。 オーディオ波形を備えたマルチトラックタイムラインも組み込まれており、モバイル版でもトリミングやレイヤー操作が自由に行える。デスクトップ版のPremiereの操作に慣れているユーザーに馴染みあるユーザーインターフェイスで、鮮や